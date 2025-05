- The Operator arrive sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 13 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Il est Smooth, the Operator ?

The Operator est un jeu narratif solo d'observation et de casse-têtes dans lequel vous allez incarner un enquêteur du FDI et aider les agents de terrain à élucider des crimes mystérieux comme des cas de personnes disparues ou même contrer des cyberattaques.Il faudra utiliser les logiciels de pointe du FDI, une organisation gouvernementale, pour trouver des indices, résoudre des énigmes et découvrir la vérité sur les crimes : comme l'analyseur de vidéo et photo, la base de données des citoyens et des véhicules, le ChemScan, le bloc-notes et un terminal informatique entièrement fonctionnel.Analysez les documents et vidéos, trouvez les liens et les indices pour comprendre ce qu'il se passe et remettre les plus grands criminels à la justice.Sorti en juillet 2024 sur PC, le jeu débarque sur Nintendo Switch le 22 mai, auréloé d'un Pégase de l'excellence narrative.