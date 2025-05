- Dragon Ball Z: Kakarot- Dailma - Adventure through the Demon Realm pack pour le mois de juillet

Publié le Mardi 13 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Dragon Ball Z: Kakarot- Dailma - Adventure through the Demon Realm pack sortira en juillet prochain. Et il ne s'agira que de la première patie.Ce DLC pour Dragon Ball Z: Kakarot sortira sur toutes les plateformes, à savoir PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Il permettra d'incarner Goku et d'explorer le monde en compagnie de Shin, Glorio et Panzy pour trouver les Dragon Balls du Royaume des Démons.Vous pourrez même découvrir de nouvelles informations sur l’environnement et l’écosystème du Royaume des Démons.Une nouvelle vidéo a été publiée.