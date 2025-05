- Ship Graveyard Simulator 2 sort sur Nintendo Switch 1 et 2

Publié le Lundi 12 mai 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Maman les p'tits bateaux

Ship Graveyard Simulator est un jeu de simulation dans lequel le joueur incarne un travailleur qui démonte des épaves de bateau dans le but d’y récupérer de précieux matériaux.Signé Games Incubator, il est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series X|S à la fin de l'année denière.Il est désormais disponible également sur Nintendo Switch et sortira le 5 juin sur la Nintendo Switch 2. Le DLC Warship qui permet de démonter des navires de guerre était inclut dans les versions consoles du jeu de base, il le sera aussi dans les versions Nintendo Switch.A l’aide de tout un tas d’outils, les joueurs devront trouver la bonne manière pour récupérer les différentes pièces et le défi devient encore plus corsé lorsqu’il faut s’atteler au démontage de gigantesques navires.