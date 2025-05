Killing Floor 3 repoussé à juillet

Publié le Lundi 12 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Horreur et damnation

On l'attendait, au début, pour mars 2025. Il faudra attendre un peu plus. Juillet. Le 24 juillet pour être exact. Killing Floor 3 est toujours attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.SIgné Tripwire Interactive, le jeu vous envoie en 2091, soit 70 ans après les évènements de Killing Floor 2, alors que la megacorp Horzine a créé l'armée ultime : les Zeds.Ce FPS jouable en coop jusqu'à 6, en crossplay, vous met dans la peau d'un membre de Nightfall, à savoir le dernier espoir de l'humanité face à de terribles créatures modifiées pour être les plus féroces possible.Ouaaaaaais... mais le plus féroce, en vrai, c'est vous.Les développeurs promettent une communication régulière et des vidéos avant la sortie du jeu.