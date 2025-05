Everspace 2 : L'extension Wrath of the Ancients est sortie

Publié le Lundi 12 mai 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

10 heures de bonheur en plus

La nouvelle extension pour Everspace 2, baptisée Wrath of the Ancients, vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Elle est proposée moins chère que prévu : 24,99 € au lieu des 29,99 € précédemment annoncés.Le jeu est développé par Rockfish Games. Notre test du jeu de base peut être retrouvé ici . Au menu, cette extension poursuit l'histoire du jeu et ajoute de 4 nouveaux systèmes stellaires, un nouveau vaisseau spatial extraterrestre, de nouvelles missions annexes...La nouvelle campagne débute avec l'attaque de colonies humaines de l'Amas Stellaire 34. Vous allez y débarquer pour comprendre ce qu'il s'y passe et tenter de résoudre le problème.Quelques 10 heures de jeu supplémentaires vous attendent.