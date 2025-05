City Tales - Medieval Era, le city-builder cosy sort le 22 mai

Publié le Lundi 12 mai 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu pépouze

Développé par le studio Irregular Shapes et édité par Firesquid, City Tales - Medieval Era sortira sur PC, via Steam . Il est attendu en accès anticipé pour le 22 mai prochain.Le jeu est un city-builer classique : vous allez créer, développer, gérer votre cité... sauf que ça se passe au Moyen-Âge. Donc, votre cité se transformera en cité fortifiée, voire en château, et le but est bien évidemment d'embaucher au fil du temps des spécialistes de plus en plus spécialistes dans leur spécialisation, pour améliorer les lieux.Le jeu a cela de particulier qu'il n'est pas fait à partir de tuiles ou de cases. La création de zones est totalement libre. Plantations, fermes, étables, maisons, port... vous pourrez implanter n'importe quel bâtiment à n'importe quel endroit sans contrainte de place liées à des zones prédéfinies.