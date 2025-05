- Spirit of the North 2 est sorti

Publié le Vendredi 9 mai 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le corbeau et le renard, bis

Maître Renard, sur ses quatre pattes perchés, parcourait le monde. Maître Corbeau, pas revanchard pour un sou même s'il y a toujours cette histoire de camembert entre eux, l'accompagnait pour l'aider.Leur but : libérer les gardiens légendaires, capturés par le shaman Grimnir.Spirit of the North 2 vous entraîne dans un monde inspiré des paysages d'Europe du Nord, à savoir des forêts à perte de vue, des cryptes, des montagnes, des lacs...Le premier opus, sorti il y a 5 ans, avait reçu bon accueil. Cette suite est à nouveau développé par Induse Studios et est éditée par Silver Lining Interactive.Le jeu vient de sortir sur PS5, Xbox Series et PC. Des éditions physiques sont sorties pour PC et PS5 uniquement.Une nouvelle bande-annonce a été publiée.