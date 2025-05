- RailGods of Hysterra est sorti en accès anticipé

Publié le Vendredi 9 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tchou-lhu

RailGods of Hysterra vient de sortir en accès anticipé, sur PC, via Steam . Le jeu est proposé à moins de 20 €. Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'action-survie inspiré des mythes de Cthulhu, l'oeuvre de Lovecraft. Il est aussi prévu sur PS5, quand il sera disponible en version finale.Le jeu, développé par Troglobytes Games et édité par Digital Vortex Entertainment vous plonge dans un monde cauchemardesque où les monstres pullulent et votre santé mentale n'est pas inépuisable.Vous voyagez dans un monde aux mains des entités divines maléfiques, à bord d'un train, qui vous sert de base. Vous devrez récupérer des outils au fil de vos missions, pour l'améliorer au fil du temps.Il faudra aussi combattre grâce à des armes et des sorts magiques. Notez que le jeu est joiuable en solo ou en coop jusqu'à 5 joueurs.