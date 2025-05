- Legends of the Round Table, un RPG autour de la légende du Graal

Publié le Vendredi 9 mai 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le Graal, c'est la vie

Signé Artifice Studio, Legends of the Round Table est un RPG basé sur la légende d'Arthur et des chevaliers de la table ronde, qui sortira cette année, si tout va bien, sur PC, via Steam Il mélange esprit chevaleresque, magie, honneur, amour et tout ce qui a fait le succès des Arthuriades depuis des siècles.Vous aurez des quêtes à accomplir, un Royaume à défendre, des tournois à remporter... le tout avec une direction artistique inspirée des enluminures du XIIe siècle et de la musique adaptée de morceaux et chants médiévaux.Des cartes, donc un deck à construire, permettra d'influencer l'aventure, changer le cours des événements et vous donner l'avantage lors des combats.