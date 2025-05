God Save Birmingham : le jeu de zombis médiéval dévoile une longue vidéo

Publié le Jeudi 8 mai 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

On va se la jouer médiévale

On vous a déjà parlé de God Save Birmingham. C'est un jeu de survie face à une épidémie de zombies dont la particularité est qu'il se déroule durant le Moyen-Âge, au XIVsiècle pour être précis, en 1359 pour être plus précis encore.Comme le nom du jeu l'indique, vous êtes dans cette bonne vieille ville de Birmingham, en Angleterre. Alors que l'épidémie fait rage dans la ville, vous vous retrouvez être le seul survivant.On vous rassure, y'a plein de choses capables de tuer un zombi, dans une ville du Moyen-Âge.Prévu sur PC, via Steam, le jeu est développé par Ocean Drive Studio et édité par Kakao Games. Il s'offre une nouvelle vidéo de gameplay, bien longue comme on les aime. Notez que c'est une version non finale. Il y a plein de bugs et de problèmes, notamment de pathfinding, mais c'est amusant à voir.