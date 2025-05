Tempest Rising : découvrez un making-of et un nouveau trailer

Publié le Jeudi 8 mai 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Séance vidéos

Tempest Rising est développé par Slipgate Ironworks, et édité par Saber Interactive et 3D Realms. Il est disponible depuis quelques jours sur Steam , sur PC, donc. Il est proposé à 39,99 € en édition normale, et à 49,99 € en édition Deluxe.Vous allez évoluer dans un mode dystoptique où la crise de Cuba ne s’est pas terminée telle que nous le connaissons mais par une guerre nucléaire massive. A cause de ça, une mystérieuse plante rouge, comme une vigne, a commencé à recouvrir la planète. Ce phénomène porte le nom de Tempest.3 factions avec chacune un système économique et de combat différents tentent de contrôler les lianes de cette vigne.Un nouveau trailer et 4 vidéos de making-of du jeu sont disponibles. On vous laisse déguster ça bien calé dans votre fauteuil :