Deck of Haunts : manipulez les humains avec des cartes

Publié le Jeudi 8 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Soyez horribles

Dans Deck of Haunts, vous allez incarner... une maison hantée. Et votre but est de piéger les humains, de les terroriser et d'absorber leur essence pour devenir plus puissant encore.Vous allez devoir, le jour, concevoir l'intérieur de votre manoir, en gérant les pièces, en les créant et les associant de manière labyrinthique, puis, la nuit, vous allez voir les intrépides et les curieux débarquer pour explorer les lieux... et succomber.Vous allez utiliser un deck de cartes pour invoquer des esprits, déplacer des couloirs, faire apparaître des fantômes...Le jeu est développé par Mantis Studo et édité par Dangen Entertainment. Il est sorti sur PC, via Steam , au prix de 19,50 €.