- Alien Market Simulator débarque le 26 mai

Publié le Mercredi 7 mai 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Vendez du Xarlflax 2000 !

Dans Alien Market Simulator, vous allez gérer un supermarché sur une station spatiale. Dans la lignée des "simulator" qui vous font gérer tout et n'importe quoi, vous allez donc devoir organiser votre boutique, sauf que cette fois elle se situe sur une planète éloignée.Vous devrez nettoyer les lieux, poser les étagères, les meubles, commander les produits selon les désirs de vos clients, récupérer des snacks, faire le plein de carburant...Vous pourrez aussi vous lancer dans la vente de produits illégaux, en espérant passer sous le radar de la Police Intergalactique.Enfin, vous pourrez embaucher du personnel robotique pour vous aider.Le jeu est développé par Silly Sloth Studios et édité par Shadow Owl Studios. Il sortira sur PC, via Steam . Le 26 mai, donc, en accès anticipé.