- Labyrinth Of The Demon King, un dungeon crawler terrifiant

Publié le Mercredi 7 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Surtout par ses graphismes ?

Développé par un seul homme, J.R. Hudepohi, édité par le petit éditeur indépendant nippon Top Hat Studio, le jeu Labyrinth Of The Demon King sort le 13 mai sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Il se déroule dans un monde inspiré par le Japon médiéval et le folklore bouddhiste, mais se présente comme un dungeon crawler hardcore et mâtiné de survival horror.Il est jouable en vue subjective et inspiré des classiques de la PlayStation One.Dans le jeu, vous êtes à la poursuite du démon qui a tué votre maître.