Gears of War: Reloaded annoncé pour août

Publié le Mercredi 7 mai 2025 à 09:35:00 par Cedric Gasperini

C'est bon, ça !

Gears of War: Reloaded a été annoncé par Xbox pour une sortie prévue pour le 26 août prochain. Histoire de bien finir les vacances.Edité par Xbox, remasterisé par The Coalition en collaboration avec Sumo Digital et Disbelief, cette édition sera disponible sur Xbox Series X|S, PC mais aussi sur PS5. Il sera accesible via le Xbox Cloud Gaming également.Au menu, résolution 4K, jusqu'à 120 images par seconde, audio 3D, pas de temps de chargement.La campagne sera jouable à deux, en local ou en ligne. Ajoutez le mode multi jusqu'à 8 et un cross-play pour pouvoir jouer avec tout le monde, quelle que soit sa plateforme, mais aussi cross-save, pour retrouver sa sauvegarde, là aussi quelle que soit sa plateforme.On a hâte de voir ce que ça va donner.Pour le plaisir, un trailer d'époque, puisqu'aucune vidéo n'a encore été dévoilée.