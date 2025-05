RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army sort sur Nintendo Switch 2

Publié le Mardi 6 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

19 ans plus tard

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army est un jeu signé Atlus et Sega. Il s'agit du remaster du jeu Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army sorti en 2006 sur PS2.Cette nouvelle version proposera des graphismes retravaillés, un confort de jeu amélioré, un nouveau doublage et un système de combat repensé.Le jeu se déroule en l'an 20 de l'ère Taisho. Une jeune héritière débarque à l'Agence de détectives Narumi et demande... qu'on la tue. Tout à coup, elle se fait enlever. L'apprenti détective Raidou Kuzunoha XIV, également invocateur de démons chargé de protéger la capitale, est mis sur l'affaire.L'enquête l'emmène à travers la ville et dans le royaume sombre, monde entre le monde réel et l'Outre-monde peuplé de démons.Vous allezincarner Raidou et devoir vous allier à des démons pour dénouer l'affaire...Le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, mais aussi sur Nintendo Switch 2. Il sortira le 1er juin, sauf sur Nintendo Switch 2, où il sera dispoible au lancement.