Elden Ring : Nightreign, tout ce qu'il faut savoir

Publié le Mardi 6 mai 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur...

Bandai Namco a publié une nouvelle vidéo pour Elden Ring : Nightreign. Une vidéo intitulée "tout ce qu'il faut savoir sur Elden Ring : Nightreign".Alors si vous voulez tout savoir sur Elden Ring : Nightreign, il faut regarder la vidéo "tout ce qu'il faut savoir sur Elden Ring : Nightreign".Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça sort le 30 mai sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. Et que pour rappel, le jeu, développé par From Software, est un jeu de survie en coop qui se déroule dans l'univers d'Elden Ring. Jusqu'à 3 joueurs vont se réunir, durant un cycle de 3 jours et 3 nuits seulement, pour affronter le Seigneur Nocturne. Il pourra aussi être joué en solo. Le jeu devrait proposer différents types de personnages ayant chacun des compétences propres.Mais sinon, on vous laisse regarder la vidéo "tout ce qu'il faut savoir sur Elden Ring : Nightreign".