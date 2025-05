(TEST) Peppered: an existential platformer (PC)

Publié le Lundi 5 mai 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Poivré salé

Avant d'accepter un nouveau stagiaire, on lui fait passer un test. En lui faisant réaliser un test. Pour le tester. Et le nouveau stagiaire, à venir dans les prochaines semaines faire ses gammes sur le site, s'appelle Anthony. Il a une coiffure qui ne ressemble à rien, un humour qui ne ressemble à rien, et même, à bien y réfléchir, une tête qui ne ressemble à rien.Et pourtant, on va l'accueillir parmi nous.Parce que des gens avec une coiffure qui ne ressemble à rien, un humour qui ne ressemble à rien, et même, une tête qui ne ressemble à rien, ça ne nous fait pas peur.On a déjà ça dans l'équipe.En une seule et même personne, d'ailleurs.Bref, Anthony a testé Peppered.