Publié le Lundi 11 août 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Cronos : The New Dawn dévoile son histoire
Bloober Team nous en dit plus sur l'histoire du jeuBloober Team a dévoilé de nouveaux détails sur l'histoire de Cronos: The New Dawn. Dans ce jeu, vous découvrirez les raisons de l'effondrement de l'humanité, le rôle du Voyageur et le mystère entourant le Gardien. Le jeu sortira le 5 Septembre sur PS5, Xbox Series XIS, Nintendo Switch 2, Epic Games et Steam et vous permettra de suivre cette histoire en temps réel, aux côtés du Voyageur. Pour les joueurs ayant précommandé l'Édition Deluxe, ils pourront profiter d'un accès anticipé de 48H le 3 Septembre.
Cronos: The New Dawn est un jeu de survival horror à la troisième personne développé par Bloober Team, un studio connu pour ses jeux d'horreur comme le remake de Silent Hill 2. Le jeu propose une histoire originale et marquante, qui se déroule à Nowa Huta, un quartier de Cracovie, présenté sous deux formes distinctes : une version post-apocalyptique du futur et une version industrielle des années 80. Avec son mélange de réalisme rétro, de science-fiction dystopique et d'ambiance rétrofuturiste, le jeu crée un monde immersif, plein de tension et de mystère.
L'intrigue est centrée sur le mystérieux Voyageur, un personnage essentiel pour l'avenir de l'humanité. À l'approche de la sortie du jeu, l'équipe de développement, représentée par la productrice Klaudia Sewera et le scénariste Grzegorz Like, a partagé de nouveaux détails sur la complexité du scénario dans un journal de développement. Ils y abordent des thèmes comme l'extraction des âmes, le processus de sélection et le destin du Voyageur. L'équipe insiste sur le fait que le jeu n'est pas qu'une simple histoire d'horreur, mais un véritable voyage à travers le temps, l'identité et les vestiges d'un monde dévasté.
