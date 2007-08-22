Dernières actus
Publié le Lundi 11 août 2025 à 10:15:00
Adorable adventures : Un jeu cozy vient d'être annoncé
Marcassin coquinIncarnez Boris, un petit marcassin intrépide qui se balade dans la forêt. En effet, celui-ci devra apprendre à maîtrisez ses sens pour retrouver sa famille après un feu de forêt.
Adorable Adventures est un RPG solo cozy prenant place dans une forêt. Il vous faudra utiliser votre odorat pour vous guider dans ce monde et découvrir de nombreuses nouveautées pour ce jeune sanglier. Étant donné que vous êtes un bébé, n'oubliez pas de découvrir le monde en vous amusant, que ce soit en pourchassant un papillon ou bien en ssautant dans des tas de feuilles. Pour les graphismes, ils sont en semi réalistes enjolivés. On y retrouve un bébé sanglier adorable et un univers forestier enchanteur. Que ce soit à travers les décors ou bien la lumière, ces graphismes raviront petits et grands.
Adorable Adventures est un jeu développé et édité par Wild Sheep Studio. Le jeu n'a pas encore de date de sortie d'annoncée mais il dispose d'une page Steam si vous voulez suivre toutes les infos.
