Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 11 août 2025 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

 

Toujours sympa

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.

Voici le top :
  1. Counter-Strike 2 
  2. Steam Deck
  3. Cyberpunk 2077 
  4. Mafia: The Old Country 
  5. Battlefield™ 6 
  6. Grounded 2 
  7. Rust
  8. Warframe 
  9. Clair Obscur: Expedition 33 
  10. PEAK 
  11. Baldur's Gate 3 
  12. The First Descendant 
  13. Dead by Daylight 
  14. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 
  15. Tiny Bookshop  
  16. Apex Legends™ 
  17. The Sims™ 4
  18. NBA 2K25 
  19. Call of Duty®: Warzone™ 
  20. The Elder Scrolls® Online

 

 
