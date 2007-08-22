Dernières actus
Publié le Lundi 11 août 2025 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Toujours sympaVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.
Voici le top :
- Counter-Strike 2
- Steam Deck
- Cyberpunk 2077
- Mafia: The Old Country
- Battlefield™ 6
- Grounded 2
- Rust
- Warframe
- Clair Obscur: Expedition 33
- PEAK
- Baldur's Gate 3
- The First Descendant
- Dead by Daylight
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Tiny Bookshop
- Apex Legends™
- The Sims™ 4
- NBA 2K25
- Call of Duty®: Warzone™
- The Elder Scrolls® Online
