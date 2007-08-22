Le Monster Hunter Festa s'invite à la Paris Games Week 2025

Publié le Vendredi 8 août 2025 à 11:50:00 par Inès Pouille

 

Le Monster Hunter Festa s'invite à la Paris Games Week 2025

Ah ça, ça va être leur fête, aux monstres !

 On ne l'avait décidément pas vu venir ! Capcom nous informe que le Monster Hunter Festa, événement annuel d'ordinaire organisé au Japon et quelques rares grandes villes internationales, se tiendra en 2025 à la Paris Games Week ! 

Ce festival dans le festival vise à célébrer la licence sous tous ses aspects. Capcom France a d'ores et déjà confirmé la tenue d'un concours de time attack : le Monster Hunter Wilds France Championship, avec bien entendus des lots à gagner !
 Ryozo Tsujimoto (producteur principal de la série) et Yuya Tokuda (directeur de World et Wilds) viendront sur place afin de prendre part à diverses activités, dont les détails seront communiqués prochainement.

Par rapport aux précédentes éditions, on peut s'attendre à une boutique de goodies (déjà confirmée), un e-shop ouvert durant toute la durée de la PGW2025, une exposition-musée de concept-art, goodies de collaboration, et diverses expériences ludiques autour de la licence (type pêche, jeux de tirs de cibles, et un décor dépaysant propice aux photos souvenirs !

Restez à l'affût de toute nouvelle information grâce au site officiel : mhfesta2025-paris.com/

