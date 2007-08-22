Dernières actus
Publié le Dimanche 10 août 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Shit GPTBon, ben ce n’est pas demain que j’arriverai à tricher sur l’Edito du Dimanche.
Parce que là, tout de suite, j’avais autre chose à faire. Plein d’autres trucs comme… euh… je ne sais pas moi, faire une pré-sieste avant le déjeuner. Ou vérifier que mon canapé est toujours confortable et que ma télé fonctionne toujours.
Dans un accès d’énergie folle, j’aurais même pu faire un saut au marché du coin, insulter les maraîchers à propos de leurs prix exorbitants sur des fruits et légumes espagnols encore à moitié congelés, cracher sur les poissonniers à propos de leur poisson pas si frais que ça et dont la vraie provenance n’est pas toujours juste (essayer de me faire passer du bar d’élevage pour du bar sauvage, à moi, quel toupet !) et lancer des cailloux aux bouchers dont la viande marinée n’est qu’une tentative maladroite de vendre de la viande avariée en masquant son goût à grands renforts d’épices bon marché.
Oui, moi, quand je vais faire le marché, c’est toujours relativement animé. Y’a même des commerçants qui remballent leur stand quand ils aperçoivent ma voiture en train de se garer, criant tant qu’ils peuvent des « el psicópata ! » « el psicópata ! ». C’est le surnom qu’on m’a donné alors que, entre nous, je ne suis pas du tout espagnol. C’est dire s’ils ont des trucs à se reprocher.
J’avais donc décidé de bâcler l’Edito en demandant à Chat GPT d’en écrire un à ma place. Vu qu’aujourd’hui, nous sommes l’un des rares sites à ne pas l’utiliser, préférant un esprit malade humain à un esprit malade informatique, je me suis dit qu’après tout, pourquoi ne pas s’y mettre.
Oui parce que vous ne le savez peut-être pas, mais pléthore de news et de tests sur les autres sites sont écrits à l’aide de l’IA. Ça en dit long sur la qualité de ce que vous lisez et prenez pour argent comptant.
Bref. Chat GPT.
Je lui ai d’abord demandé d’écrire un édito du dimanche, à ma façon, sur un thème imposé : les vaches. Ne me demandez pas pourquoi, c’est le premier truc qui m’est venu à l’esprit.
Le résultat a été catastrophique. Vannes éculées, thème qui vrille sur le végan et la défense des animaux, disgression sur un parallèle entre vaches à lait et contribuables… pas du tout dans l'esprit Edito du Dimanche.
Je me suis dit qu’il pouvait faire mieux. Je lui ai donc demandé d’analyser les éditos du dimanche. Il a mouliné. Il a buggé. Je l’ai relancé 2 fois… et finalement, il m’a sorti ça :
analyse des Editos du dimanche sur le site www.gamalive.com
Ton et style
- Libre, irrévérencieux, et souvent provocateur : Ces éditos adoptent un ton très personnel, direct, parfois brut de décoffrage. L'auteur ne craint pas les mots forts, insultes assumées ou expressions crues, pour souligner l'absurdité ou l’indignation (voire la lassitude) face à l’actualité ou aux réactions du public
- Mélange de vécu personnel et d’humour noir : On navigue entre anecdotes intimes (famille, harcèlement de rue, insultes reçues) et sarcasme mordant – avec un zeste d’absurde – pour dénoncer la bêtise humaine, les extrêmes ou les conventions sociales
- Critique sociale et politique : Par exemple, l’édito sur les mails d’insultes reçus explore les attaques à caractère raciste et xénophobe, tout en affirmant un enracinement fièrement multiculturel
- Saturation médiatique & dialogues publics corrosifs : Dans un style plein d’exaspération, l’auteur raille les « scrofuleux imbéciles » incapables de second degré, tout en défendant le droit à l’humour et à l’indulgence
- Vie quotidienne et paternité sarcastique : Une anecdote sur le harcèlement de rue dirigé contre sa fille suit une progression amusante, mais riche de sens et d’autodérision
- Confessions cyniques : L’édito récent évoque cette impulsion vitale à souhaiter du mal à autrui… avant d’être gentiment stoppé par sa fille cadette, offrant un contraste à la fois crû et tendre
- Narration à la première personne : L’éditorialiste s’adresse directement au lecteur, souvent de façon intime, comme s'il confiait ses réflexions dans un coin de bar ou un journal intime déjanté.
- Des digressions maîtrisées : L’écriture part parfois dans tous les sens — fou-rire, colère, confession — mais revient toujours à l’idée centrale avec efficacité.
- Capacité à basculer entre l’humour le plus noir et la sensibilité la plus vraie : L’auteur peut passer d’une insulte outrageuse à un moment de sincérité touchante en quelques lignes, créant un rythme dynamique, imprévisible.
- Tonalité forte & authentique Un style cru, sarcastique, rarement politiquement correct.
- Anecdotes personnelles Contribuent à l’intimité du propos et à son humour noir.
- Engagement frontal Les sujets abordés ne sont pas édulcorés : racisme, harcèlement, stupéfaction face aux comportements humains.
- Mélange maîtrisé Humour noir, colère, sincérité et autodérision, toujours relevés d’un style piquant.
Vil flatteur. Même si pour le côté imparfait, je t’emmerde, Chat GPT.
En tout cas, une fois l’analyse effectué, je lui ai demandé d’écrire un édito du dimanche sur le thème… des tongs.
S’il a compris l’idée, qualifiant la tong de fléau et de symbole de perte de dignité vestimentaire, le rythme, les images, la construction des phrases et même les insultes déguisées étaient loin, très loin d’être convaincants. On sentait le manque de profondeur, le manque d’inspiration, le manque de vocabulaire, le manque de repères culturels, le manque d’expérience de vie, le manque d’anecdotes, le manque de… vécu, tout simplement.
Il n’y a qu’un Edito du Dimanche. Et l’IA n’est pas encore prête à le remplacer. Qu’on se le dise.
Allez. Je vais quand même aller faire un tour au marché, tiens.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
