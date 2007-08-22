Dernières actus
Publié le Lundi 11 août 2025
Fellowship : vient d'être annoncé
Unissez vos forces et aiguisez vos talents dans des combats en équipe qui mettent l'accent sur la coopération et la stratégie afin de vaincre des boss, amasser du butin et surmonter des défis omniprésents.
Fellowship est une aventure multijoueur en ligne dans un univers fantastique, avec des donjons dont la difficulté s'ajuste à l'infini. Basez-vous sur la trinité tank/heal/DPS pour constituer l'équipe ultime et éliminer des hordes d'ennemis et des boss imposants. Collaborez avec vos amis afin de surmonter les plus grands défis, nouer des liens indéfectibles et créer des souvenirs mémorables, tout en prouvant votre mérite dans des classements compétitifs qui mettront vos talents individuels à l'honneur. Persévérez, triomphez et grimpez jusqu'aux plus hauts rangs dans Fellowship. Arc Games et Chief Rebel viennent de nous annoncer le lancement de la série de vidéos « Portrait de héros » pour FELLOWSHIP. Dans la première vidéo de cette série, nous découvrons le personnage de Mara.
Fellowship est un jeu développé par Chief Rebel et édité par Arc Games. Le jeu n'a pas encore de date de sortie mais dispose déjà d'une page Steam.
