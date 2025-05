Sirocco, un nouveau MOBA inspiré par Warcraft 3, est sorti

Publié le Mardi 6 mai 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

A tester gratuitement

Sirocco est un MOBA inspiré du mod de Warcraft 3, Battleships. Il est développé par Lunchbox Entertainement et est proposé gratuitement en accès anticipé sur PC, via Steam Le jeu vous met aux commandes d'un navire, dirigé par un héros, avec des capacités d'auto-attaque. 21 navires différents sont proposés, chacun avec ses propres capacités, que ce soit des canons lasers, la possibilité de renvoyer les projectiles ennemis ou de duppliquer les capacités d'un allié...24 armes différentes sont à équiper. Et 7 capitaines, ou héros, sont proposés. Là aussi, ces derniers ont leurs propres compétences, mais vous pourrez en changer en plein milieu de la partie.Le jeu met en avant l'affrontement par équipe. Et la progression est calquée sur du Roguelike.A découvrir, donc.