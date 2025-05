Revenge of the Savage Planet est (presque) sorti

Publié le Mardi 6 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et c'est délirant

Revenge of the Savage Planet sortira le 8 mai. Il débarquera sur PC, PS5, Xbox One et Xbox Series. Cette suite de Journey to the Savage Planet vous envoie sur une planète perdue au fin fond de l'univers, seul, sans ressource, abandonné, licencié par votre entreprise...Et vas-y que tu te démerdes.Il y a des plantes à analyser, des animaux à capturer, des grottes à explorer, des montagnes à gravir... Au total, 4 planètes sontà explorer. En solo ou en coop.Le but est de réussir, au final, de retourner sur Terre pour vous venger de votre ex-employeur.Le tout bourré d'humour.Et voici la bande-annonce de lancement :