Prohibeast : Eliot Ness version Blacksad

Publié le Mardi 6 mai 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Très très prometteur

Jeu développé par les français de Super AC, Prohibeast est un jeu d'inflitration tactique en temps réel dans lequel vous allez découvrir le Chicago des années 30, alors que la ville est gangrenée par la corruption.La prohibition est ici, non pas l'interdiction d'alcool, mais de la viande. Nous sommes dans un monde où les protagonistes sont des animaux anthropomorphes. Et vous êtes Eliot Ness, l'incorruptible. Vous allez tenter de démanteler l'empire d'Al Capone.Infiltration, combat... exploration de l'environnement... Prohibeast est un jeu à la Commandos qui promet vraiment de bien belles choses, comme vous pourrez le voir sur la bande-annonce.Pas de date de sortie, mais un jeu prévu sur PC, via Steam.