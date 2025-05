RoadCraft : retrouvez votre Ã¢me d'enfant

Publié le Mardi 6 mai 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Le jeu des gastronomes en culottes courtes

RoadCraft est signé Focus Entertainment et Saber Interactive et sortira le 20 mai prochain. Il sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu de simulation de conduite d'engins lourds destinés aux TP (Travaux Publics) ou affiliés. Vous allez intervenir dans des zones sinistrées, en pilotant de grosses machines surpuissantes. Nettoyer les zones, dégager les débris, remettre à neuf les infrastructures, reconstruire les routes et les autoroutes, reconstruire les ponts...Vous allez notamment intervenir après des catastrophes telles que des innondations, des tempêtes (eau ou sable) pour venir en aide aux populations.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Elle met l'accent sur vos souvenirs d'enfants. Et ça fait mouche.