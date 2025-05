Mission: Impossible - The Final Reckoning, le making-of qui fait plouf

Publié le Mardi 6 mai 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tom coule

Mission: Impossible – The Final Reckoning, la suite de Mission Impossible - The Dead Reckoning sorti il y a deux ans, débarque le 21 mai.Un film signé Christopher McQuarrie, avec Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman...Un making-of a été mis en ligne. Il s'agit du tournage d'une scène sous-marine. Et encore une fois, Tom donne de sa pesonne.On vous laisse découvrir ça :