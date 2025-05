- Empyreal : le nouvel ARPG sort demain

Publié le Mercredi 7 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La Tour Infernale

Dans Empyreal, vous allez explorer un monolite géant, dans lequel vous allez devoir combattre des gardiens, dans un scénario mêlant mythologie, philosophie et révélations transcendantales.De nombreux équipements pour modifier votre personnage et l'adapter à votre style de jeu, de nombreux PNJ, de nombreuses quêtes et des fins multiples (selon le personnage que vous aurez choisi) vous y attendent.Mais surtout, c'est un système de combat présenté comme "unique" et "complexe à maîtriser" qui devrait vous offrir un challenge corsé.Développé par le studio anglais Silent Games, édité par Secret Mode, Empyreal sort demain sur PC, Xbox Series et PS5. Il sera proposé au prix de 29,99 €. Une nouvelle vidéo pour présenter son histoire a été mise en ligne.