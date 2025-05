- Xbox Game Pass : les nouveautés de mai

Publié le Mercredi 7 mai 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Doom !

Dredge (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Disponible

Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Console et PC) – 7 mai

Dungeons of Hinterberg (Console) – 7 mai

Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox Series X|S) – 7 mai

Metal Slug Tactics (Console) – 7 mai

Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 8 mai

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Cloud, Console et PC) – 8 mai

Warhammer: Vermintide 2 (Cloud et Console) – 13 mai

DOOM: The Dark Ages (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 15 mai

Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Console et PC) – 16 mai

Firefighting Simulator: The Squad (Cloud, Console et PC) – 20 mai

Police Simulator: Patrol Officers (Cloud, Console et PC) – 20 mai

Diablo IV : Le retour de Belial – Disponible dès maintenant

Overwatch 2 : Saison 16 – Stadium – Disponible dès maintenant

Sea of Thieves : Festival de la pêche – Jusqu’au 12 mai

Asphalt Legends Unite (Console et PC) – Disponible dès maintenant

Smite 2 (Console et PC) – Disponible dès maintenant

Metaball : Pack Seigneur de la nature – Disponible dès maintenant

UFL : Avantage Game Pass – Disponible dès maintenant

Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Console et PC)

Chants of Sennaar (Cloud, Console et PC)

Dune: Spice Wars (Aperçu de jeu – Cloud, Console et PC)

Hauntii (Cloud, Console et PC)

The Big Con (Cloud, Console et PC)

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :Mises à jour et contenus additionnelsAvantagesXbox Game Pass UltimateIls nous quittent le 15 mai