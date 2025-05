Pixelshire : le city-builder mignon est sorti

Publié le Jeudi 8 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça a l'air fun

Développé par Kappa Bits et édité par Merge Games, Pixelshire est désormais disponible sur PC, via Steam . Il est proposé à moins de 20 €. Il sortira prochainement sur PS5 et Nintendo Switch.Dans le jeu, vous allez devoir bâtir un nouveau village... qui rapidement deviendra une ville si vous arrivez à la faire fructifier. Il vous faudra aussi trouver un métier... Faites-vous des amis parmi la population. Faites-vous de très bons amis et ils vous accompagneront durant vos explorations.Parce que oui, plus qu'un city builder, Pixelshire est un jeu multi-genre. Vous devrez aussi partir à l'aventure explorer le monde, pour ramener des trésors et des matières premières.C'est mignon et ça a l'air fun, en tout cas.