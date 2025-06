- Mafia : The Old Country : dernier carnet de développeurs

Publié le Vendredi 27 juin 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Tends l'oreille, avant qu'on te la coupe

Vous avez eu droit au premier carnet de développeurs. Vous avez eu droit au deuxième carnet de développeurs. Vous avez eu droit au troisième carnet de développeurs. Ce dernier carnet met en avant l'audio, et notamment comment les développeurs ont retranscrit les sons de la Sicile. Autrement dit, ils ont collé des micros au milieu des oliviers, ont étendu des hamacs, ont fait une sieste et zou, ils avaient les bruits.Si, si, je suis certain qu'en réalité, ça s'est passé comme ça.Mafia: The Old Country est signé Hangar 13, édité par 2K Games et est toujours prévu pour le 8 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour rappel, le jeu va vous faire découvrir la Sicile des années 1900. C'est finalement le début de la mafia américaine, ses racines, ses origines, qui vous seront racontées, via l'affrontement entre deux familles, les Torrisi et les Spadaro.