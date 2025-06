- Mafia: The Old Country dévoile son carnet de développeurs

Publié le Lundi 2 juin 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

En Sicile les femmes sont plus dangereuses que les coups de fusil

Le prochain épisode de la saga Mafia sortira le 8 août prochain. Il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Développé par le studio Hangar 13 et édité par 2K Games, le jeu s'offre un premier épisode d'une série de carnets de développeurs. L'occasion de découvrir comment le jeu a été créé.Le jeu va se dérouler dans la Sicile des années 1900. Vous allez devoir vous faire un nom et gravir les échelons du crime organisé italien... avant d'aller poser votre patte aux USA.C'est finalement le début de la mafia américaine, ses racines, ses origines, qui vous seront racontées.On a hâte, surtout après avoir regardé la vidéo et aperçu du gameplay :