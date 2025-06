Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 2 juin 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Le règne de la nuit de l'anneau ancien

ELDEN RING NIGHTREIGN Counter-Strike 2 Clair Obscur: Expedition 33 F1® 25 Steam Deck Dune: Awakening FANTASY LIFE i : La voleuse de temps Tainted Grail: The Fall of Avalon The Last of Us™ Part I Drive Beyond Horizons Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered RoadCraft Call of Duty®: Black Ops 6 Red Dead Redemption 2 Warframe Apex Legends™ Call of Duty® Sol Cesto R.E.P.O.

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.