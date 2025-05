- Starbug Troopers : The 4 Horseflies of the Apocalypse, le jeu s'offre une démo !

Publié le Vendredi 30 mai 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu qui va faire le bzzzzzz

Développé par Big Loot Games, le studio d'un seul homme, le parisien MoilAAA (on vous rassure, c'est un pseudo... non mais je préfère préciser, aujourd'hui, avec tous les prénoms à la con qui sont donnés par des irresponsables à leurs gamins...), le jeu Starbug Troopers : The 4 Horseflies of the Apocalypse devrait sortir si tout va bien en juin prochain.Il sera proposé sur PC, via Steam . Une démo gratuite (un petit bouton "télécharger la démo" est dispo colonne de droite) y est d'ailleurs proposée pour tester le jeu avant de l'acheter, si ça vous tente.Vous allez incarner des minimoys, ou tout comme. Béa va devenir la 7e Starbug Trooper... mais la cérémonie est interrompue par les 4 cafarliers (notez le jeu de mot) de l'Apocalypse. Peu importe. les Starbug Troopers vont tenter de les arrêter.Ce jeu d'action et stratégie au tour par tour à piloter et incarner des vaisseaux-insectes dans des décors géants de fleurs, roseaux, rivières et j'en passe, vous plongera dans une histoire digne d'un Space Opéra. Mais dans un jardin. Un Jardin Opéra, donc.