- Sydless : un FPS rebondissant

Publié le Vendredi 30 mai 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Baballe !

Développé par le studio français Opia Games, le jeu Sydless sortira en 2026. Il est attendu sur PC, sur Steam . Il s'agit d'un FPS ou plutôt, tel qu'il est présenté par le studio, d'un Fast-FPS, puisque l'action y est frénétique.Vous êtes Diego, un employé de Fast-Food. Nous sommes dans les années 90 et, tout à coup, vous êtes piégé dans une anomalie où chaque porte vous entraîne dans des versions déformées du restaurant, peuplées d'ennemis...Pour combattre, vous êtes équipé d'une balle rebondissante. Plus elle rebondit, plus elle prend de la vitesse et devient destructrice...A ce rythme-là, pas certain que le Big Mac soit encore chaud quand vous allez le servir...