(TEST) Spirit of the North 2 (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Vendredi 30 mai 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Malin comme un corbeau

Pour son galop d'essai, avant de nous rejoindre en stage dès lundi prochain, le jeune Timothée a testé Spirit of the North 2. Un bel essai, soit dit en passant, puisque le jeu est plutôt chouette.Bon, quand je lui ai expliqué que ça lui rappellera Jean de la Fontaine, il m'a demandé qui c'était et quel jeu il avait développé. Quand je lui ai parlé de la Fable du Corbeau et du Renard, il a haussé les épaules et m'a répondu qu'il ne lisait que des mangas.Il faut simplement s'y faire. La jeune génération, qu'on pourrait être tenté de les supposer d'avoir "un p'tit truc en plus"... a en fait, carrément, un "gros truc en moins".Mais parce qu'on a, depuis toujours, endossé un rôle social à la rédaction, on continue de les prendre en stage. C'est notre côté "bon samaritain".