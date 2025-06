- Survivor Mercs : un nouveau roguelite en accès anticipé

Publié le Lundi 2 juin 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Combat final

Développé par Wolpertinger Games et édité par Wandering Wizard et Snail Games USA, le jeu Survivor Mercs vient de sortir en accès anticipé sur PC, via Steam . Il est proposé à moins de 8 €. La version finale devrait sortir cet été, elle sera disponible aussi sur PlayStation et sur Xbox.Ce shoot roguelite vous plonge en pleine geurre finale entre les derniers survivants de l'humanité et une armée de robots destructeurs.Vous êtes le nouveau commandant et allez partir dézinguer des centaines d'ennemis, accompagné par votre groupe de mercenaires. A chaque mort, vous incarnerez un nouveau clone, mais dont les traits et compétences seront sélectionnés aléatoirement.A chaque mission, vous devrez rapporter le butin glané sur le champ de bataille et amené au poitn d'extraction. Si vous mourez, vous perdez tout... Vous pourrez aussi agrandir et améliorer votre bunker pour upgrader votre équipe.