(TEST) Forza Horizon 5 (PS5)

Publié le Mercredi 7 mai 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le meilleur jeu de courses sur la console

C'est plus comme avant...Avant, PlayStation et Xbox, ou plutôt Sony et Microsoft, rivalisaient d'exclusivités, dans une guerre de "qui aura les meilleurs jeux" qui mettait du piment dans le monde du jeu vidéo.Aujourd'hui, les exclusivités PlayStation les plus importantes... sortent sur PC et les exclusivités Xbox... sortent sur PlayStation.C'est le monde à l'envers !Bref, on a testé Forza Horizon 5 sur PS5...