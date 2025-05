- Blight Night, un nouveau survival horror rétro, est sorti

Publié le Mercredi 7 mai 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Années 80

Vue de dessus, arme aux poings, ruelles crades, débris alentours... et créatures tapies dans les ombres. Voilà l'ambiance de Blight Night, un survival horror mâtiné de shoot, qui vient de sortir sur PC, sur Steam . Il est proposé à moins de 20 € et une démo gratuite est téléchargeable si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter.Développé par Famous Games LLC, Blight Night se déroule dans un Texas ravagé et vous plogne dans une atmosphère façon "VHS des années 80".Le jeu se veut violent, impitoyable, regorge de secrets et coins cachés et d'effets visuels.A découvrir en vidéo.