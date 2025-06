- Animal Shelter 2 annonce une date de sortie

Publié le Vendredi 27 juin 2025 à 11:45:00 par Timothée Chagot

Wouf-wouf

Animal Shelter 2, développé par Games Incubator, place le joueur dans un rôle de soigneur dans un refuge pour animaux. Il faudra construire son abri, s'occuper des animaux, les nourrir, les caresser, les soigner pour ensuite leur permettre de revenir dans de nouvelles familles.L'abri est entièrement personnalisable, donnez lui un nom, changez les tailles des pièces, repeignez les murs et ajoutez des décorations pour augmenter le confort des animaux, des employés, des visiteurs et permet d'augmenter les chances d'adoptions. Il sera possible d'engager des volontaires pour vous aider ou alors jouer en coopérations avec vos amis. Un cycle jour/nuit et saisonnier, pour renforcer l'immersion en proposant d'autres activités comme pelleter la neige ou sécher les animaux qui il pleuvra.Il sera possible au joueur d'adopter un animal pour lui-même, le chouchouter et lui offrir une vie épanouissante. En addition au lieu principal, il y a 3 types d'interventions dans 3 types d'emplacement généré procéduralement, rendant les lieus complètement uniques.Animal Shelter 2 sera disponible le 23 juillet 2025.