Survival Machine est sorti

Publié le Jeudi 8 mai 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Des machines, de la survie... et des zombies !

Le film "Mortal Engines" (le film de 2018) a fait un flop, mais il n'était pas si mal... Voir ces grandes villes sur roues traverser une Terre dévastée, c'était plutôt original...Et bien dans Survival Machine, c'est la même chose. Dans un monde post-apocalyptique, vous parcourez la surface de la planète à bord d'une plateforme en mouvement. La différence est que vous allez devoir construire une base dessus, et au fil du jeu, l'améliorer, construire de nouveaux bâtiments, assurer votre survie et donc vos défenses.Parce que dehors, des hordes de zombies n'attendent que votre passage pour vous attaquer, vous submerger et vous boulotter.Jouable en coop Survival Machine vient de sortir sur PC, via Steam . Le jeu est développé par le studio indépendant Grapes Pickers et édité par Games Operators.