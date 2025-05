- Blade & Soul NEO, le MMORPG remasterisé débarque sur PC

Publié le Vendredi 9 mai 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

MMOJRPG ?

NC Soft a annoncé le développement de Blade & Soul NEO, une version remasterisée de son MMORPG Blade & Soul sorti en 2012 en Free to play.Le jeu sortira sur PC, via Steam , dans les prochaines semaines.Le MMORPG original, lui, est toujours disponible et continue de vivre, pour preuve les deux mises à jour gratuites qui viennent de sortir, rajoutant du contenu.Blade & Soul NEO se déroule dans le monde Fantasy de Wuxia, dans lequel vous allez devoir faire alliance avec d'autres joueurs (5 par groupe) pour combattre des monstres variés, dans des décors tout aussi variés.Bref, classique, mais gratuit.