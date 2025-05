- Mafia: The Old Country, le nouveau jeu de la série, arrive le 8 août

Publié le Vendredi 9 mai 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On pourra décapiter des chevaux ?

Annoncé l'année dernière, le prochain épisode de la saga Mafia sortira le 8 août prochain. Il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Il se déroule dans la Sicile des années 1900. Vous allez devoir vous faire un nom et gravir les échelons du crime organisé italien... avant qu'il ne s'exporte aux USA...On y suivra l'ascension d'Enzo Favara, membre du clan Don Torrisi.Développé par le studio Hangar 13 et édité par 2K Games, on nous promet une histoire cinématographique, avec un scénario particulièrement chiadé.Les développeurs vous proposent de regarder un trailer de gameplay et un making-of. C'est une proposition qu'on ne peut pas refuser :