- Titan Quest II : l'accès anticipé repoussé à l'été

Publié le Vendredi 9 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Fais chier la bite

Quand je vous dis qu'on ne peut pas avoir confiance dans les Allemands. C'est mon grand-père qui me disait ça. Et bien il avait raison. On l'attend depuis trop longtemps et on va l'attendre encore.Le jeu était prévu pour cet hiver, mais l'hiver est passé et Soeur Anne ne voit toujours rien venir. Titan Quest II n'est toujours pas là. Et il n'arrivera pas avant cet été.Les développeurs de Grimlore Games, studio allemand, donc, ont annoncé son report.En attendant, on pourra rejouer au premier opus, excellent Diablo-like sorti il y a 19 ans déjà... et qui, je vous le rappelle, se déroule en pleine Mythologie grecque, avec son lot de lieux du Panthéon et de divinités à affronter.