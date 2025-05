- NORSE: Oath of Blood, un jeu tactique au pays des Vikings

Publié le Vendredi 9 mai 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Promenade norvégienne

NORSE: Oath of Blood est un jeu tactique au tour par tour, développé par le studio Artic Hazard et édité par Tripwire, qui sortira cette année sur PC, sur Steam . Il sortira aussi sur PS5 et Xbox Series.Vous jouez Gunnar, un jeune viking contraint à l'exil après que son père a été assassiné par Steinarr Lance-Lointaine. Votre village a été réduit en poussière, votre peuple est parti aux quatre vents... l'heure de la vengeance a sonné.Vous devrez rebâtir un village, recruter les meilleurs hommes et les meilleures femmes, et partir à la guerre.Les combats tactiques prendront en compte les particularités du terrain et chaque guerrier aura ses propres compétences.On va suivre ça de prêt.