- Everdeep Aurora, un jeu narratif de plateformes

Publié le Mardi 13 mai 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Petit chaton

Une pluie de météorites a dévasté la planète. Les survivants se sont cachés sous la surface de la Terre. Vous allez incarner le personnage de SHell, un enfant félin dont la mère a disparu. Vous allez devoir vous enfoncer dans les tréfonds de la planète, à sa recherche.Mélange de narratif et de plateformes, le jeu Everdeep Aurora est un petit jeu indépendant qui sortira cette année sur PC, via Steam Le jeu propose des graphismes sommaires, en pixel art, et veut vraiment tirer partie de la narration, avec des puzzles à résoudre, des discussions à mener avec de nombreux personnages...Il est développé par Nautilus Games et édité par Ysbryd Games.