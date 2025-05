- Gothic 1 Remake dévoile son prologue

Publié le Lundi 12 mai 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

10 minutes de gameplay

Sorti en 2001, le RPG Gothic s'offre un remake sobrement baptisé Gothic 1 Remake. Le jeu est développé par Alkimia Interactive et édité par THQ Nordic.Il sortira sur PC, sur Steam Vous y trouverez d'ailleurs une démo, sous forme de prologue. Et c'est ce prologue que les développeurs vous proposent de découvrir dans une vidéo, de 10 minutes.Le jeu est développé sur Unreal Engine 5 et proposera le même contenu que le jeu de base : un monde ouvert à l'ambiance Fantasy, des monstres, des combats entre 3 factions, et il vous faudra choisir une allégeance à l'une d'entre elles...Plus de 50 heures de jeu vous attendent, pour un jeu plus beau et des combats modernisés.