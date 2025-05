The Precinct : le nouveau GTA est sorti

Publié le Mercredi 14 mai 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On va battre le pavé

On vous a déjà parlé plusieurs fois de The Precinct, un nouveau jeu inspiré par GTA, mais plutôt par les premiers épisodes. Il propose une vue en 3D isométrique, des décors très détaillés et une ambiance particulièrement prenante.La différence, c'est que vous n'allez pas jouer un criminel... mais un flic...Vous êtes Nick Cordell Jr, une jeune recrue de la Police fraîchement sortie de l'Académie et lancé dans cette bonne vieille ville d'Averno City où le crime pullule et la vermine fait la loi. Votre père, flic également, a été tué par les gangs qui gangrènent la ville.Et certains de vos collègues pourraient être impliqués...Le jeu est développé par Fallen Tree Games, un studio indépendant anglais, et édité par Kwalee, distribué par Microids.The Precinct vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.